За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, українські захисники міцно тримають оборонні позиції Харкова та області. Тому загарбники від безсилля продовжують "воювати" з мирним населенням.

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Внаслідок ворожих обстрілів загинули 8 людей

Синєгубов розповів, що вдень 11 квітня вороги продовжили обстрілювати Харків, зокрема в районі Холодної Гори.

Кілька годин тому окупанти вкотре обстріляли Салтівку, влучили у 16-поверхівку. Унаслідок денних атак по місту та області, на жаль, є 8 загиблих, в тому числі дитина 13 років,

– зазначив голова ОВА.

Поранення отримали 19 людей, серед яких двоє дітей 4 та 9 років. Синєгубов наголосив, що росіяни вчиняють воєнні злочини проти мирних українців, які їм ніхто ніколи не пробачить.

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