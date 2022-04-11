Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Він зазначив, що поранення отримали більше ніж 20 осіб.

Тим часом Повернення до життя: на вулицях Харкова відновлюють роботу світлофори

Лише протягом дня через обстріли загинули 8 людей

Усі загиблі – цивільні, серед них – п'ятеро чоловіків, дві жінки та одна дитина. Травмувались 27 осіб, серед них є троє дітей.

Надвечір, кажуть в Департаменті охорони здоров'я, лунали вибухи на східній околиці Харкова. Через злочинні дії російських окупантів загинула одна людина, госпіталізовані 13 осіб.

У Харкові помічали міни сповільненої дії

Раніше повідомляли, що на вулицях Харкова помічали міни сповільненої дії. Небезпека цих боєприпасів у тому, що вони можуть вибухнути у будь-який момент. Сама міна – досить невелика і важить 1,5 кілограма. Над тим, аби виявити їх усі, активно працюють рятувальники.

Більше про дії сповільненої дії дізнайтесь у відео: