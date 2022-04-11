У понеділок, 11-го квітня, стало відомо, що окупанти дистанційно закинули у Харків міни сповільненої дії. Такі міни можуть вибухнути в будь-який момент.

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Міни виявили на подвір'ях та вулицях

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, що такі міни фіксують у різних районах Харкова. За його словами, вибухові пристрої виявили в Індустріальному, Київському, Немишлянському та інших районах Харкова.



Міни сповільненої дії / Фото Харківська ОВА

Олег Синєгубов також описав боєприпаси. Вони з пластиковим корпусом, невеликого розміру, вагою близько 1,5 кілограм.



Міни сповільненої дії / Фото Харківська ОВА

Міни сповільненої дії у Харкові фіксують на подвір'ях житлових будинків та вулицях. Наразі рятувальники продовжують виявляти такі міни та ліквідовувати їх.



Міни сповільненої дії / Фото Харківська ОВА

Харків'ян закликали залишатися в укриттях

У Харківській ОВА закликали мешканців міста у жодному разі не брати такі боєприпаси в руки, не підходити до них та не намагатися ліквідувати самостійно.

У випадку виявлення вибухонебезпечного предмета потрібно негайно викликайте рятувальників за номером 101.

Також харків'ян просять без потреби не виходити з укриттів, оскільки міна в будь-який момент може вибухнути.

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