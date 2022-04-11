В понедельник, 11 апреля, стало известно, что оккупанты дистанционно забросили в Харьков мины замедленного действия. Такие мины могут взорваться в любой момент.
Это важно В Харькове оккупанты дистанционно забросили мины замедленного действия: движение на участке перекрыто
Мины обнаружили во дворах и улицах
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, что такие мины фиксируют в разных районах Харькова. По его словам, взрывные устройства были обнаружены в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и других районах Харькова.
Мины замедленного действия / Фото Харьковская ОВА
Олег Синегуб также описал боеприпасы. Они с пластиковым корпусом, небольшого размера весом около 1,5 килограмма.
Мины замедленного действия / Фото Харьковская ОВА
Мины замедленного действия в Харькове фиксируют на подворьях жилых домов и улицах. Пока спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать их.
Мины замедленного действия / Фото Харьковская ОВА
Харьковчан призвали оставаться в укрытиях
В Харьковской ОВО призвали жителей города ни в коем случае не брать такие боеприпасы в руки, не подходить к ним и не пытаться ликвидировать самостоятельно.
В случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо немедленно вызвать спасателей по номеру 101.
Также харьковчан просят без нужды не выходить из укрытий, поскольку мина в любой момент может взорваться.
Достойно внимания – ВСУ уничтожили склад оккупантов с боеприпасами в Новоайдаре: смотрите видео