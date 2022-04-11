В понедельник, 11 апреля, стало известно, что оккупанты дистанционно забросили в Харьков мины замедленного действия. Такие мины могут взорваться в любой момент.

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Мины обнаружили во дворах и улицах

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, что такие мины фиксируют в разных районах Харькова. По его словам, взрывные устройства были обнаружены в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и других районах Харькова.



Мины замедленного действия / Фото Харьковская ОВА

Олег Синегуб также описал боеприпасы. Они с пластиковым корпусом, небольшого размера весом около 1,5 килограмма.



Мины замедленного действия / Фото Харьковская ОВА

Мины замедленного действия в Харькове фиксируют на подворьях жилых домов и улицах. Пока спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать их.



Мины замедленного действия / Фото Харьковская ОВА

Харьковчан призвали оставаться в укрытиях

В Харьковской ОВО призвали жителей города ни в коем случае не брать такие боеприпасы в руки, не подходить к ним и не пытаться ликвидировать самостоятельно.

В случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо немедленно вызвать спасателей по номеру 101.

Также харьковчан просят без нужды не выходить из укрытий, поскольку мина в любой момент может взорваться.

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