Отмечается, что мины были заброшены оккупантами в районе Александровского проспекта. Перекрыто движение между бульваром Богдана Хмельницкого и улицей Пожарского.

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Мины замедленного действия в Харькове

Спасатели и полиция Харькова оцепили квартал и пытаются заставить людей не выходить на улицу , чтобы разминировать территорию и обеспечить харьковчанам безопасность.

Журналисты Суспільного , находящиеся неподалеку от места событий, в течение получаса услышали по меньшей мере три взрыва . Подчеркивается, что снаряды взрываются хаотично.

При этом люди все равно пытаются выйти на улицу, хотя мины разбросаны во дворах жилых многоэтажек на проспекте Александровский.

Оккупанты забросили в Харьков мины замедленного действия / Фото Харьков