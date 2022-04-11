Зазначається, що міни були закинуті окупантами у районі проспекту Олександрівський. Наразі перекрито рух між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.

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Міни сповільненої дії у Харкові

Рятувальники та поліція Харкова оточили квартал і намагаються змусити людей не виходити на вулицю, щоб розмінувати територію та гарантувати харків'янам безпеку.

Журналісти Суспільного, які перебувають неподалік місця подій, протягом пів години почули щонайменше три вибухи. Наголошується, що снаряди вибухають хаотично.

При цьому люди все одно намагаються вийти на вулицю, хоча міни розкидані у дворах житлових багатоповерхівок на самому проспекті Олександрівський.

Окупанти закинули у Харків міни сповільненої дії / Фото Суспільне Харків

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