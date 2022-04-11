Інфрормація від ОДА надійшла станом на 8 годину ранку 11 квітня. Водночас є регіони, де було справді гаряче, повідомляє 24 канал.

До теми На Миколаївщині ввечері сталися три ракетні удари: спрацювала ППО, попередньо без жертв

Де було відносно спокійно

Так можна схарактеризувати ситуацію в багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях.

Також у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

Ситуація на Сході та Півдні

У Харкові вночі знову тривали артилерійські обстріли окупантів. З'ясовують чи є постраждалі. Найбільш гаряче в області в місті Ізюм, там тривають бої.

На Миколаївщині вночі ворожі ракети тричі вдарили по місту та області. Попередньо без жертв. Встановлюють, які саме пошкодження мають інфраструктурні об'єкти. Працювала наша ППО, уламки потрапили до лісного масиву. О 23.30 пожежу локалізували.

У Херсонській області тривають вибухи та обстріли. Сили ворога зосереджені в окупованих селах регіону. Область на межі гуманітарної катастрофи. Жодну допомогу окупанти не пропускають.

Важка битва на Донбасі

Луганщина продовжує бути гарячою точкою дій загарбників. У Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. На Кремінщині через обстріли зайнялася суха трава.

На 11 квітня планують посилену евакуацію. Призначили 6 додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини.

У Авдіївці, Вугледарі, Мар'їнці, Новолуганському Донецької області тривають обстріли. Пошкоджені багатоповерхівки і приватне житло.

На даний час відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених.

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