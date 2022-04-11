Уламки ракети впали в лісі

Про обстріл росіянами розповіли в Миколаївській ОВА. Ворог вночі завдав три ракетних удари по Миколаєву та області.

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На заваді планам ворога стала ППО. Силами протиповітряної оборони російські ракети були збиті.

Уламки ракет потрапили до лісного масиву, внаслідок чого виникла пожежа. Її локалізували 10-го квітня о 23:30.

За попередньою інформацією, внаслідок російського обстрілу немає жертв. Наразі встановлюються ушкодження об'єктам інфраструктури.

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