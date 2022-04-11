Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Максим Хаустов. Он отметил, что ранения получили более 20 человек.

Тем временем Возвращение к жизни: на улицах Харькова возобновляют работу светофоры

Только в течение дня из-за обстрелов погибли 8 человек

Все погибшие – гражданские, среди них – пятеро мужчин, две женщины и один ребенок. Травмировались 27 человек, среди них трое детей.

К вечеру, говорят в Департаменте здравоохранения, раздавались взрывы на восточной окраине Харькова. Из-за преступных действий российских оккупантов погиб один человек, госпитализированы 13 человек.

В Харькове замечали мины замедленного действия

Ранее сообщалось, что на улицах Харькова замечали мины замедленного действия. Опасность этих боеприпасов в том, что они могут взорваться в любой момент. Сама мина – довольно небольшая и весит 1,5 килограмма. Над тем, чтобы найти их все, активно работают спасатели.

Больше о минах замедленного действия узнайте в видео: