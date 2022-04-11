Власти Харькова приняли решение возобновить работу светофоров на крупнейших улицах города. С началом войны все светофоры были переведены в режим мигания.

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Режим работы светофоров

Завтра, 12 апреля, с 10 до 19 часов начнут работу светофоры на перекрестках улиц пр. Гагарина/ул. Гольдберговская, пр. Гагарина/ул. Одесская, ул. Клочковская / Бурсацкий спуск, ул. Клочковская/ спуск Клочковский, пр. Науки (возле памятника казаку Харьку), ул. Академика Павлова/Салтовское шоссе. Уже со среды, 13 апреля, они будут работать с 8 утра до 19 вечера.

Также до конца недели планируется запуск светофорных объектов на следующих перекрестках:

Салтовское шоссе/пр. Льва Ландау;

Салтовское шоссе/пр. Тракторостроителей;

пр. Юбилейный пр. Льва Ландау;

пр. Юбилейный / ул. Гвардейцев-Широнинцев;

пр. Юбилейный / пр. Тракторостроителей.

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