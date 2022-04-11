Влада Харкова прийняла рішення відновити роботу світлофорів на найбільших вулицях міста. З початком війни усі світлофори були переведені у режим миготіння.

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Режим роботи світлофорів

Завтра, 12 квітня, з 10 до 19 години почнуть роботу світлофори на перехрестях вулиць пр. Гагаріна/вул. Гольдбергівська, пр. Гагаріна/вул. Одеська, вул. Клочківська/ Бурсацький узвіз, вул. Клочківська/узвіз Клочківський, пр. Науки (біля пам'ятника козаку Харьку), вул. Академіка Павлова/Салтівське шосе. Вже з середи, 13 квітня, вони будуть працювати з 8 ранку до 19 вечора.

Також до кінця тижня планується запуск світлофорних об'єктів на наступних перехрестях:

Салтівське шосе/пр. Льва Ландау;

Салтівське шосе/пр. Тракторобудівників;

пр. Ювілейний/пр. Льва Ландау;

пр. Ювілейний/вул. Гвардійців Широнінців;

пр. Ювілейний/пр. Тракторобудівників.

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