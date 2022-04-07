Заступниця міністра оборони пояснила, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію. Про це вона повідомила 6 квітня в ефірі каналу "Рада".

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У Міноборони розповіли, чи можуть відбити ворога, який перегруповується

Ганна Маляр підтвердила, що справді Росія зосередила свої війська на Сході і:

проводить перегрупування військ;

посилює розвідку;

шукає слабкі місця ЗСУ та пристосовується до характеру нашої оборони;

змінює свої плани, щоб вони в них нарешті були успішними, адже вороги не мають чим звітувати.

Окупанти наразі часто та динамічно коригують свої дії. Маляр пояснила, що наразі можна сказати, що триває активна фаза війни.

ЗСУ готові до будь-якого сценарію на Донбасі

Заступниця міністра відповіла на питання, на скільки ЗСУ можуть дати відсіч окупанту.

Ми готові до будь-якого сценарію та розуміємо, що сценарії можуть бути різні й зберігається загроза ракетних ударів. І наразі ворог продовжує знищувати й військові об'єкти і об'єкти інфраструктури і цивільні об'єкти,

– пояснила Маляр.

Додала, що українська армія дуже потужно чинить спротив й поки що ворог не може просуватись далі. Ведеться запекла боротьба.

"Якщо російська армія, очевидно, переважає у кількості, то наша армія є інтелектуальною – і ми переважаємо у своїй якості та своїх стратегіях. Та це дуже серйозна битва й для перемоги, нам потрібно багато часу й багато зусиль", – пояснила Маляр.

Додала, що окупанти не відмовились від ідеї взяти Київ, проте намагаються захопити й Схід України.

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