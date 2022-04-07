Зокрема – або підтримуєш пошук миру, або не виправдані масові вбивства. Про це президент сказав під час нічного звернення за 6 квітня – 42 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Зеленський попередив росіян, що вони до кінця життя можуть бути вигнанцями

Вбиті українці та українки в Бучі, Ірпіні та інших містах, у які заходили російські війська – це останні аргумент для кожного громадянина Росії, щоб визначитись – за війну ви чи за мир,

– сказав президент.

Пояснив – якщо за війну, то ви назавжди до кінця життя будете ізгоями і врешті-решт втратите все.

"А якщо за мир, якщо у вас є хоч трохи сорому за те, що роблять російські війська в Україні, то для таких громадян Росії зараз є ключовим моментом: потрібно вимагати – саме вимагати – припинення війни", – пояснив президент.

Тобто краще зараз, вимагаючи від світу, щось втратити, ніж все життя бути прирівнюваним до нациста. Адже майбутнього у нацизму та вбивствах немає.

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Нічне звернення Зеленського за 6 квітня: дивіться відео