Замминистра обороны объяснила, что ВСУ готовы к любому сценарию. Об этом она сообщила 6 апреля в эфире канала "Рада".

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В Минобороны рассказали, могут ли отбить перегруппирующегося врага

Анна Маляр подтвердила, что Россия сосредоточила свои войска на Востоке и:

производит перегруппировку войск;

усиливает разведку;

ищет слабые места ВСУ и приспосабливается к характеру нашей обороны;

меняет свои планы, чтобы они у них наконец были успешными, ведь врагам не о чем отчитываться.

Оккупанты сейчас часто и динамично корректируют свои действия. Маляр объяснила, что сейчас можно сказать, что идет активная фаза войны.

ВСУ готовы к любому сценарию на Донбассе

Замминистра ответила на вопрос, на сколько ВСУ могут дать отпор оккупанту.

Мы готовы к любому сценарию и понимаем, что сценарии могут быть разными и сохраняется угроза ракетных ударов. И сейчас враг продолжает уничтожать и военные объекты, и объекты инфраструктуры, и гражданские объекты,

– объяснила Маляр.

Добавила, что украинская армия очень мощно сопротивляется и пока враг не может продвигаться дальше. Ведется ожесточенная борьба.

"Если российская армия, очевидно, преобладает в количестве, то наша армия интеллектуальна – и мы превалируем в своем качестве и своих стратегиях. Но это очень серьезное сражение, и для победы нам нужно много времени и много усилий", – пояснила Маляр.

Добавила, что оккупанты не отказались от идеи взять Киев, однако пытаются захватить и Восток Украины.

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