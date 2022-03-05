Отважные украинские герои продолжают бить врага возле Николаева. Оккупанты делают попытки огрызаться, но результаты этих потуг просто убогие.

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Обмен "любезностями" под Николаевом

Как рассказал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, попытка орков нанести ущерб ВСУ позорно провалилась. Враг выпустил в сторону три залпа из установки "Смерч". Все прошли мимо, результат – 3 раненых украинских военных.

Наши герои решили показать оккупантам, как действует настоящая сильнейшая армия мира. ВСУ дали по позициям врага лишь один залп, но результат просто впечатляющий: 70 убитых и 300 раненых.

Такое безумное отличие в военном мастерстве украинских героев и "заблудившихся" орков разбивает миф о мощи армии оккупанта и доказывает, что освобождение Украины от врага и победа являются неотвратимыми.

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