Відважні українські герої продовжують бити ворога біля Миколаєва. Окупанти роблять спроби огризатися, але результати цих потуг просто вбогі.

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Обмін "люб'язностями" під Миколаєвом

Як розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, спроба орків завдати шкоди ЗСУ ганебно провалилася. Ворог випустив у сторону три залпи з установки "Смерч". Усі пройшли мимо, результат – 3 поранених українських військових.

Наші герої вирішили показати окупантам, як діє справжня найсильніша армія світу. ЗСУ дали по позиціях ворога лише один залп, але результат просто вражаючий: 70 вбитих та 300 поранених.

Така шалена відмінність у військовій майстерності українських героїв та "заблукавших" орків розбиває міф про потужність армії окупанта та доводить, що звільнення України від ворога та перемога є невідворотними.

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