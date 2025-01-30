Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Национальной гвардии Руслана Музычука в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит на Покровском направлении

Руслан Музычук отметил, что враг продолжает вести наступательные действия как вокруг населенных пунктов в районе Покровска, так и на южном фланге самого города.

По словам представителя Нацгвардии, оккупанты сосредотачивают для наступления пехотные группы, а также используют для этого погодные условия. Так, туман препятствует работе нашей аэроразведки, поэтому россияне сейчас плотно используют пехоту группами от 2 до 10 человек.

Кроме того, Музычук отметил, что, если сравнивать с осенью 2024 года, то частота применения дронов на фронте с обеих сторон выросла более чем в 2,5 раза.

К слову, в утренней сводке с фронта, которое опубликовал Генштаб ВСУ 30 января, указано, что на Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действия агрессора. Бои происходили в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлиное, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.