Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. Она добавила, что сейчас в Торецке крайне сложная ситуация, передает 24 Канал.

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Какая ситуация в Торецке сейчас

По словам пресс-секретаря ОТГ "Луганск", россиянам удалось захватить несколько улиц в Торецке. Враг до того имел продвижение на улице Центральной и уже захватил несколько соседних.

Чтобы хоть как-то продвигаться в Торецке, российская армия использовала привычный метод выжженной земли. Враг буквально разрушил все здания на своем пути к цели продвинуться вглубь украинских территорий.

Им это (продвинуться в Торецке – 24 Канал) удалось, разрушая и выжигая все дома и укрытия на этих улицах. Но противнику также не будет где укрываться. Однако командование российской армии с потерями никак не считается. Они просто выжигают город и дальше штурмуют малыми группами,

– подчеркнула пресс-секретарь.

Бобовникова добавила, что сейчас в Торецке не осталось ни одного уцелевшего дома. Украинские защитники сдерживают врага, наносят ему потери, но российская армия напирает большими силами. Также оккупанты восстанавливают личный состав на передовых позициях, которые неустанно штурмуют украинских защитников.

Обратите внимание! В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отбили две атаки, а два боестолкновения – продолжаются до сих пор. Оккупанты также активно применяют авиацию возле Торецка.