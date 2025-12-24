Трое штурмовиков отбили атаку спецподразделения России: в 1 ОШП раскрыли детали боя
- Трое украинских штурмовиков отбили атаку российского спецподразделения ГРУ на Добропольском направлении.
- Благодаря их действиям удалось удержать позицию и обрезать пути подхода резервов врага.
Украинские военные часто поражают своим мужеством и изобретательностью. Они собственным примером доказывают, что выход можно найти в сложнейших ситуациях на поле боя.
Об одном из таких эпизодов в интервью для 24 Канала рассказал начальник штаба Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий.
Обратите внимание "Это должны делать не только военные": в 1 ОШП сказали, какую проблему надо решить в 2026 году
Героизм "Жокея"
Во время боя на Добропольском направлении трем штурмовикам ВСУ пришлось вступить в рукопашную схватку, они отбили атаку российского спецподразделения ГРУ. Один из штурмовиков с позывным "Жокей" был подан на звание Героя Украины.
Бои возле Доброполья: смотреть по карте
Лотоцкий подчеркнул, что такие бои сейчас чрезвычайно сложные, ведь это означает, что враг очень близко и пытается застать украинских бойцов врасплох.
Он – герой. Они локальными действиями выполняли очень тяжелую и масштабную задачу. Они удержали позицию, что позволило обрезать пути подхода резервов врага. Так мы вернули свою территорию,
– подчеркнул военный.
Он отмечает, что успех этого эпизода стал возможным благодаря длительной подготовке на полигонах, где бойцов научили действовать в сложных условиях. Именно такая тщательная подготовка позволяет бойцам оставаться спокойными и эффективными даже в самых горячих направлениях, и что их локальные героические действия способствовали успеху более масштабной операции.
На пикапы для 1 ОШП
Собираем 15 миллионов на НОВЫЕ пикапы для 1 ОШП им.Дмитрия Коцюбайло. Корчи уже не едут и постоянно ломаются. Поэтому покупаем новые тачки для штурмовиков.
Цель: 15 704 861.00 ₴
Ссылка на сбор https://send.monobank.ua/jar/6n1G8c8faE
Что сейчас происходит на Донецком направлении?
- 23 декабря Генеральный штаб сообщил, что подразделения ВСУ оставили Северск в Донецкой области. Ранее удержание этого города позволяло украинским войскам контролировать восточные подходы к Славянску и Краматорску.
- По данным Института изучения войны, Силы обороны Украины достигли определенного прогресса на Покровском направлении. Аналитики отмечают, что украинские подразделения недавно продвинулись вдоль трассы Покровск – Павлоград, на северо-запад от города.
- 21 – 22 декабря российские войска проводили наступательные действия возле ряда населенных пунктов (Боровая, Новоплатоновка, Богуславка, Надежда, Чернещина, Дружелюбовка, Степное, Ольговка, Новосергиевка), но не смогли продвинуться. Враг не продвинулся на Славянско-Лиманском и Северском направлениях. Украинские войска продвинулись в районе Константиновка – Дружковка, в частности к северу от Клебан-Быка. Российские войска продвинулись на юго-восток от Степановки.