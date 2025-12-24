Такое мнение в интервью для 24 Канала высказал Начальник штаба первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий.

Какая задача номер один?

Лотоцкий считает, что ключевые вызовы для Сил обороны Украины в 2025 году связаны прежде всего с необходимостью качественных изменений в подходах к ведению войны.

Одной из главных задач является является замена военнослужащего непосредственно на поле боя современными средствами – наземными роботизированными комплексами, дронами и другими технологиями, которые могут выполнять функции столкновения с противником и тем самым сохранять жизнь бойцов.

Эти вызовы мы в любом случае преодолеем,

– добавил боец.

Он подчеркнул: "это общая задача всего общества, а не только военных". Каждый украинец вносит свой вклад в победу – те, кто работает внутри страны, поддерживают экономику и обеспечивают финансирование армии, а те, кто находится за рубежом, помогают Вооруженным силам различными способами.

Заметьте, украинские войска применяют различные наземные работы, включая логистические платформы "Термит" и "Ардал", роботом-сапером "Гном-Минер" и ударным НРК "Лють", которые выполняют задачи по логистике, эвакуации, инженерии и боевых функций. 22 подразделения Сухопутных войск уже имеют в своем составе части НРК, а эти комплексы выполняют десятки успешных миссий.

Общее распределение задач: 47% – логистика и эвакуация, около 25% – инженерные задачи, 12% – боевые операции, остальные – специальные задачи. Почти 100 % НРК на фронте украинского производства, что усиливает национальную обороноспособность и технологическую независимость.

Эта борьба является общим делом всего народа, ведь, кроме самих украинцев, никто другой не сможет защитить государство. Как отмечает Лотоцкий, ответ на вопрос "кто, если не мы?" для Украины очевиден.

