Таку думку в інтерв'ю для 24 Каналу висловив Начальник штабу першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький.

Зверніть увагу Наляканий росіянин просив його вбити: як 22-річний військовий очолив штурмову групу та врятував побратимів з полону

Яке завдання номер один?

Лотоцький вважає, що ключові виклики для Сил оборони України у 2025 році пов'язані насамперед із необхідністю якісних змін у підходах до ведення війни.

Одним із головних завдань є заміна військовослужбовця безпосередньо на полі бою сучасними засобами – наземними роботизованими комплексами, дронами та іншими технологіями, які можуть виконувати функції зіткнення з противником і тим самим зберігати життя бійців.

Ці виклики ми в будь-якому випадку подолаємо,

– додав боєць.

Він наголосив: "це спільне завдання всього суспільства, а не лише військових". Кожен українець робить свій внесок у перемогу – ті, хто працює всередині країни, підтримують економіку й забезпечують фінансування армії, а ті, хто перебуває за кордоном, допомагають Збройним силам у різний спосіб.

Зауважте, українські війська застосовують різні наземні роботи, включно з логістичними платформами "Терміт" та "Ардал", роботом-сапером "Гном-Мінер" та ударним НРК "Лють", які виконують завдання з логістики, евакуації, інженерії та бойових функцій. 22 підрозділи Сухопутних військ вже мають у своєму складі частини НРК, а ці комплекси виконують десятки успішних місій.

Загальний розподіл завдань: 47 % – логістика та евакуація, близько 25 % – інженерні задачі, 12 % – бойові операції, решта – спеціальні завдання. Майже 100 % НРК на фронті українського виробництва, що підсилює національну обороноздатність і технологічну незалежність.

Ця боротьба є спільною справою всього народу, адже, окрім самих українців, ніхто інший не зможе захистити державу. Як зазначає Лотоцький, відповідь на питання "хто, якщо не ми?" для України очевидна.

На пікапи для 1 ОШП

Збираємо 15 мільйонів на НОВІ пікапи для 1 ОШП ім.Дмитра Коцюбайла. Корчі вже не їдуть і постійно ламаються. Тому купуємо нові тачки для штурмовиків.

Ціль: 15 704 861.00 ₴

Посилання на збір https://send.monobank.ua/jar/6n1G8c8faE

Що відомо про тактику збереження життя бійців на полі бою?