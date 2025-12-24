Троє штурмовиків відбили атаку спецпідрозділу Росії: у 1 ОШП розкрили деталі бою

Українські військові часто вражають своєю мужністю та винахідливістю. Вони власним прикладом доводять, що вихід можна знайти у найскладніших ситуаціях на полі бою.

Про один з таких епізодів в інтерв'ю для 24 Каналу розповів начальник штабу Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький.

Героїзм "Жокея"

Під час бою на Добропільському напрямку трьом штурмовиків ЗСУ довелося вступити в рукопашну сутичку, вони відбили атаку російського спецпідрозділу ГРУ. Один зі штурмовиків з позивним "Жокей" був поданий на звання Героя України.

Бої біля Добропілля: дивитись по карті

Лотоцький підкреслив, що такі бої зараз надзвичайно складні, адже це означає, що ворог дуже близько й намагається застати українських бійців зненацька.

Він – герой. Вони локальними діями виконували дуже важке та масштабне завдання. Вони втримали позицію, що дало змогу обрізати шляхи підходу резервів ворога. Так ми повернули свою територію,

– підкреслив військовий.

Він наголошує, що успіх цього епізоду став можливим завдяки тривалій підготовці на полігонах, де бійців навчили діяти у складних умовах. Саме така ретельна підготовка дозволяє бійцям залишатися спокійними та ефективними навіть у найгарячіших напрямках, і що їхні локальні героїчні дії сприяли успіху більш масштабної операції.

Що зараз відбувається на Донецькому напрямку?