Троє штурмовиків відбили атаку спецпідрозділу Росії: у 1 ОШП розкрили деталі бою
- Троє українських штурмовиків відбили атаку російського спецпідрозділу ГРУ на Добропільському напрямку.
- Завдяки їхнім діям вдалося утримати позицію та обрізати шляхи підходу резервів ворога.
Українські військові часто вражають своєю мужністю та винахідливістю. Вони власним прикладом доводять, що вихід можна знайти у найскладніших ситуаціях на полі бою.
Про один з таких епізодів в інтерв'ю для 24 Каналу розповів начальник штабу Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький.
Героїзм "Жокея"
Під час бою на Добропільському напрямку трьом штурмовиків ЗСУ довелося вступити в рукопашну сутичку, вони відбили атаку російського спецпідрозділу ГРУ. Один зі штурмовиків з позивним "Жокей" був поданий на звання Героя України.
Лотоцький підкреслив, що такі бої зараз надзвичайно складні, адже це означає, що ворог дуже близько й намагається застати українських бійців зненацька.
Він – герой. Вони локальними діями виконували дуже важке та масштабне завдання. Вони втримали позицію, що дало змогу обрізати шляхи підходу резервів ворога. Так ми повернули свою територію,
– підкреслив військовий.
Він наголошує, що успіх цього епізоду став можливим завдяки тривалій підготовці на полігонах, де бійців навчили діяти у складних умовах. Саме така ретельна підготовка дозволяє бійцям залишатися спокійними та ефективними навіть у найгарячіших напрямках, і що їхні локальні героїчні дії сприяли успіху більш масштабної операції.
Що зараз відбувається на Донецькому напрямку?
23 грудня Генеральний штаб повідомив, що підрозділи ЗСУ залишили Сіверськ у Донецькій області. Раніше утримання цього міста дозволяло українським військам контролювати східні підходи до Слов'янська та Краматорська.
За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України досягли певного прогресу на Покровському напрямку. Аналітики відзначають, що українські підрозділи нещодавно просунулися уздовж траси Покровськ – Павлоград, на північний захід від міста.
21 – 22 грудня російські війська проводили наступальні дії біля низки населених пунктів (Борова, Новоплатонівка, Богуславка, Надія, Чернещина, Дружелюбівка, Степове, Ольгівка, Новосергіївка), але не змогли просунутися. Ворог не просунувся на Слов'янсько-Лиманському та Сіверському напрямках. Українські війська просунулися в районі Костянтинівка – Дружківка, зокрема на північ від Клебан-Бика. Російські війська просунулися на південний схід від Степанівки.