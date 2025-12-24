Об одном из таких эпизодов в интервью для 24 Канала рассказал начальник штаба Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Олег Лотоцкий.

Героизм "Жокея"

Во время боя на Добропольском направлении трем штурмовикам ВСУ пришлось вступить в рукопашную схватку, они отбили атаку российского спецподразделения ГРУ. Один из штурмовиков с позывным "Жокей" был подан на звание Героя Украины.

Бои возле Доброполья: смотреть по карте

Лотоцкий подчеркнул, что такие бои сейчас чрезвычайно сложные, ведь это означает, что враг очень близко и пытается застать украинских бойцов врасплох.

Он – герой. Они локальными действиями выполняли очень тяжелую и масштабную задачу. Они удержали позицию, что позволило обрезать пути подхода резервов врага. Так мы вернули свою территорию,

– подчеркнул военный.

Он отмечает, что успех этого эпизода стал возможным благодаря длительной подготовке на полигонах, где бойцов научили действовать в сложных условиях. Именно такая тщательная подготовка позволяет бойцам оставаться спокойными и эффективными даже в самых горячих направлениях, и что их локальные героические действия способствовали успеху более масштабной операции.

