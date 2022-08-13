Оккупанты продолжали обстреливать мирные населенные пункты в Бахмутском районе. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 13 августа.

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За Бахмутский район продолжается битва

Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. На направлении Спорное – Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются,

– говорится в сообщении.

россияне обстреляли из артиллерии и танков районы Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцево.

Окупать атаковали и авиацией. Удары зафиксированы неподалеку от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцева, Бахмута и Соледара.

Враг штурмовал направления Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево. Однако ВСУ дали отпор захватчикам.

Какая ситуация по другим направлениям Донбасса

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

На Авдеевском направлении оккупанты атаковали Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опросное, Марьинку, Водяное, Красногоровку и Новобахмутовку.

Захватчики наступали в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка. ВСУ отбросили их назад. На направлениях Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь боевые действия продолжаются.

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