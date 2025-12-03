Укр Рус
24 Канал Новости Украины Морпехи, обороняющие Мирноград, описывают ситуацию вокруг города как полное окружение, – СМИ
3 декабря, 21:39
3

Морпехи, обороняющие Мирноград, описывают ситуацию вокруг города как полное окружение, – СМИ

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Морские пехотинцы сообщают, что Мирноград якобы находится под полным окружением врага с 29 ноября, и военные пытаются деблокировать гарнизон.
  • Удержание Мирнограда, по словам военных, возможно, если удастся деблокировать город и контролировать Родинское и Красный Лиман, что обеспечит логистику.

Морские пехотинцы, которые обороняют Мирноград в Донецкой области, описали ситуацию вокруг города. Военные утверждают, что населенный пункт якобы находится под полным окружением врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий 2 военнослужащих с Покровского направления для hromadske.

К теме Пункт атаки на всю Донецкую область, – генерал армии раскрыл опасные маневры россиян

Что говорят морпехи о ситуации в Мирнограде?

Морские пехотинцы рассказали журналистам, что ситуация с полным окружением Мирнограда врагом продолжается как минимум с 29 ноября.

В субботу (29 ноября – 24 Канал) одни наши (военные – 24 Канал) пытались зайти – подорвались на мине. Другие пытались выйти – вступили в контакт и оттянулись обратно в город. В нашем батальоне крайняя ротация была 12 ноября, 
– говорит собеседник издания в 38 бригаде морской пехоты.

Другой собеседник hromadske среди командиров заявил, что украинские военные сейчас пытаются деблокировать гарнизон в Мирнограде.

"Последние дней пять – это полное окружение. Проводятся действия по деблокированию, частично эти действия имеют успех", – рассказал офицер.

Военный отметил, что удержание Мирнограда возможно, если удастся реализовать план по деблокированию и контролировать Родинское и Красный Лиман. Так у украинских защитников в Мирнограде будет логистика.

Кстати, военный обозреватель Василий Пехньо отметил в эфире 24 Канала, что логистика на Мирноград действительно ужасная. Эксперт отметил, что украинские войска находятся на том отрезке фронта на грани полного окружения, а логистика в те районы наземным путем не происходит, а только через воздушное пространство.

Какая сейчас ситуация в Мирнограде: смотрите на карте

Что ранее писали военные о ситуации возле Мирнограда?

  • 3 декабря, 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ утверждал, что за последнюю неделю Силы обороны осуществили несколько ротаций личного состава в районе Мирнограда. Логистика на направлении остается осложненной, но функционирует.

  • По оценкам НАТО, Мирноград в Донецкой области находится "практически в окружении". Сейчас украинские военные, которые держат оборону города, зависят от снабжения с помощью дронов.

  • Аналитики DeepState 1 декабря в обновлении карты сообщали, что оккупанты продвинулись в направлении Мирнограда в Донецкой области. Сама же Покровско-Мирноградская агломерация сейчас считается одной из самых горячих точек.