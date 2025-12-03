Укр Рус
Морпіхи, що обороняють Мирноград, описують ситуацію довкола міста як повне оточення, – ЗМІ
3 грудня, 21:39
Морпіхи, що обороняють Мирноград, описують ситуацію довкола міста як повне оточення, – ЗМІ

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Морські піхотинці повідомляють, що Мирноград нібито перебуває під повним оточенням ворога з 29 листопада, і військові намагаються деблокувати гарнізон.
  • Утримання Мирнограда, за словами військових, можливо, якщо вдасться деблокувати місто та контролювати Родинське й Красний Лиман, що забезпечить логістику.

Морські піхотинці, які обороняють Мирноград у Донецькій області, описали ситуацію довкола міста. Військові стверджують, що населений пункт нібито перебуває під повним оточенням ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар 2 військовослужбовців з Покровського напрямку для hromadske.

Що кажуть морпіхи про ситуацію в Мирнограді?

Морські піхотинці розповіли журналістам, що ситуація із повним оточенням Мирнограда ворогом триває щонайменше з 29 листопада. 

У суботу (29 листопада – 24 Канал) одні наші (військові – 24 Канал) намагалися зайти – підірвалися на міні. Інші намагалися вийти – вступили в контакт і відтяглися назад в місто. У нашому батальйоні крайня ротація була 12 листопада, 
– каже співрозмовник видання у 38 бригаді морської піхоти. 

Інший співрозмовник hromadske серед командирів заявив, що українські військові наразі намагаються деблокувати гарнізон у Мирнограді.

"Останні днів п'ять – це повне оточення. Проводяться дії щодо деблокування, частково ці дії мають успіх", – розповів офіцер. 

Військовий зауважив, що утримання Мирнограда можливе, якщо вдасться реалізувати план щодо деблокування та контролювати Родинське й Красний Лиман. Так в українських оборонців у Мирнограді буде логістика. 

До речі, військовий оглядач Василь Пехньо наголосив в етері 24 Каналу, що логістика на Мирноград дійсно жахлива. Експерт зауважив, що українські війська перебувають на тому відтинку фронту на межі повного оточення, а логістика в ті райони наземним шляхом не відбувається, а лише через повітряний простір.

Яка зараз ситуація в Мирнограді: дивіться на карті

Що раніше писали військові про ситуацію біля Мирнограда?

  • 3 грудня, 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ стверджував, що за останній тиждень Сили оборони здійснили кілька ротацій особового складу в районі Мирнограда. Логістика на напрямку залишається ускладненою, але функціонує.

  • За оцінками НАТО, Мирноград на Донеччині перебуває "практично в оточенні". Наразі українські військові, які тримають оборону міста, залежать від постачання за допомогою дронів.

  • Аналітики DeepState 1 грудня в оновленні карти повідомляли, що окупанти просунулися в напрямку Мирнограда на Донеччині. Сама ж Покровсько-Мирноградська агломерація нині вважається однією із найбільш гарячих точок.