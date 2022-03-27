Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.
Важно Надо готовиться к еще одной большой попытке оккупантов к штурму по всем направлениям, – Денисенко
Ситуация по регионам
Киевщина
Ночь прошла относительно спокойно. Эпицентр событий остается в общинах Бучанского района – Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская. Обстрелы и бои были в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.
Черниговщина
В Чернигове и области было несколько воздушных тревог. Вели оборонительные бои вокруг Чернигова. Враг обстреливал окрестности города с дальних расстояний.
Информацию о разрушениях еще уточняют.
Харьковщина
Оккупанты ночью обстреливали Харьков с дальних расстояний. Вечером снова обстреляли "Источник нейтронов". Повреждения еще не установили. ВСУ производят "зачистку" освобожденных территорий в Харьковском районе.
В области продолжаются бои в Изюмском направлении.
Волынь
Вечером силы ПВО в небе над областью сбили 3 ракеты. Их выпустили из Беларуси. Все остальное было спокойно.
Львовщина
Вечером состоялись 2 ракетных обстрела Львова, в результате которых пострадали база хранения горючего и бронетанковый завод.
Ровненщина
Накануне вечером был ракетный удар по нефтебазе. Пожар локализован, а ущерб устанавливается. К счастью, обошлось без жертв.
Луганщина
ВСУ пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупанту отчасти удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои.
В Попасной, при поддержке артиллерии, враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Повреждена школа в селе возле Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.
Пострадали два человека, из-под завалов спасли четырех.
Донеччина
На основных направлениях изменений нет. Ночью под обстрелами была Светлодарская ОТГ: в поселке Зайцево во время обстрела окрестностей загорелась трава, камыши. Повреждены несколько нежилых перемещений. Пожар местные ликвидировали самостоятельно, пострадавших нет.
Херсонщина
Идут интенсивные бои в Нововоронцовке, территорию которой заняли ВСУ. Обстрелы продолжаются с обеих сторон. Кроме того, бои идут в районах Николаевской области, а именно в Станиславе и Великой Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Где было относительно спокойно
- Полтавщина – ночью воздушные тревоги.
- Винниччина – одна воздушная тревога.
- Закарпатье – все спокойно.
- Хмельницкая область – воздушные тревоги.
- Тернопольщина – ночь прошла спокойно.
- Черкащина – относительно спокойно.
- Буковина – вечером воздушные тревоги.
- Ивано-Франковщина – ночь прошла спокойно.
- Николаевщина – кроме воздушных тревог по всей области, ночь была спокойной.
- Одещина – одна ночная и одна утренняя воздушная тревоги.
- Запорожье – информации о боях или вражеских обстрелах не поступало.
- Житомирщина – ночью воздушные тревоги.
- Кировоградщина – ночь прошла спокойно, хотя звучали 2 сирены.
- Днепропетровщина – воздушные тревоги были ночью. Утром все спокойно.
- Сумщина – ночь прошла относительно тихо. Это впервые с начала войны.
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