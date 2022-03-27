Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.
Важливо Треба готуватись до ще однієї великої спроби окупантів до штурму по всіх напрямках, – Денисенко
Ситуація по регіонах
Київщина
Ніч пройшла відносно спокійно. Епіцентр подій залишається у громадах Бучанського району — Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська. Обстріли та бої були в населених пунктах вздовж Житомирської траси.
Чернігівщина
У Чернігові та області було кілька повітряних тривог. Вели оборонні бої навколо Чернігова. Ворог обстрілював околиці міста з дальніх відстаней.
Інформацію про руйнування ще уточнюють.
Харківщина
Окупанти вночі обстрілювали Харків з дальніх відстаней. Ввечері знову обстріляли "Джерело нейтронів". Пошкодження ще не встановили. ЗСУ проводять "зачистку" звільнених територій у Харківському районі.
В області тривають бої в Ізюмському напрямку.
Волинь
Ввечері сили ППО у небі над областю збили 3 ракети. Їх випустили з Білорусі. Все інше було спокійно.
Львівщина
Ввечері відбулись 2 ракетні обстріли Львова, внаслідок яких постраждали база зберігання пального та бронетанковий завод.
Рівненщина
Напередодні ввечері був ракетний удар в нафтобазу. Пожежу локалізовано, а збитки встановлюються. На щастя, обійшлось без жертв.
Луганщина
ЗСУ намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися. В деяких районах цих міст тривають вуличні бої.
У Попасній, за підтримки артилерії, ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Пошкоджено школу в селі біля Лисичанська, інфраструктуру станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста.
Постраждали двоє осіб, з-під завалів врятували чотирьох.
Донеччина
На основних напрямках змін немає. Вночі під обстрілами була Світлодарська ОТГ: у селищі Зайцеве під час обстрілу околиць загорілась трава, очерет. Пошкоджено декілька нежитлових переміщень. Пожежу місцеві ліквідували самостійно, постраждалих немає.
Херсонщина
Тривають інтенсивні бої у Нововоронцовці, територію якої зайняли ЗСУ. Обстріли тривають з обох сторін. Крім того, бої йдуть у районах, що біля Миколаївської області, а саме у Станіславі та Великій Олександрівці. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
Де було відносно спокійно
- Полтавщина – вночі повітряні тривоги.
- Вінниччина – одна повітряна тривога.
- Закарпаття – все спокійно.
- Хмельницька область – повітряні тривоги.
- Тернопільщина – ніч минула спокійно.
- Черкащина – відносно спокійно
- Буковина – ввечері повітряні тривоги.
- Івано-Франківщина – ніч минула спокійно.
- Миколаївщина – окрім повітряних тривог по всій області, ніч була спокійною.
- Одещина – одна нічна та одна ранкова повітряна тривоги.
- Запоріжжя – інформації про бої або ворожі обстріли не надійшло.
- Житомирщина – вночі повітряні тривоги.
- Кіровоградщина – ніч минула спокійно, хоча лунали 2 сирени.
- Дніпропетровщина – повітряні тривоги були вночі. Зранку все спокійно.
- Сумщина – ніч пройшла відносно тихо. Це вперше від початку війни.
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