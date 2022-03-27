Ворог продовжує нарощувати сили

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко під час ефіру українських телеканалів, передає 24 канал.

Увага Окупанти зосередились на стратегії знищенні нафтобаз і продуктових складів

Станом на зараз в окупантів є план А і план Б:

План А – вийти на кордон Луганської і Донецької областей і розповісти про те, що вони "звільнили жителів Донецької і Луганської "республік". І в принципі спробувати закріпитись на Азовському морі.

План Б – вони можуть спробувати повторний штурм.

За даними МВС, на території Білорусі, конкретно біля Гомеля, зосереджена велика кількість живої сили. Те саме на Харківщині. Також ворог продовжує нарощувати сили на території Криму.

Ми повинні готуватись до того, що буде ще одна спроба завести в Україну свої сили, для того, щоб робити атакувальні спроби. Йдеться про Харківський напрямок, Київщину, Донецьку і Луганську області,

– зазначив Денисенко.

Не треба недооцінювати окупантів

Радник МВС наголосив, що наразі у ворога є достатньо велика кількість техніки і достатньо людських ресурсів. Не треба недооцінювати ворога.

Він – поранений звір, але ще дуже сильний,

– додав Денисенко.

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