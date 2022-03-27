Україні потрібно розосереджувати продукти та паливо

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко. За його словами, окупанти нищать українські міста та вирішили розв'язати економічну війну.

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Денисенко заявив, що ворог знищує нафтобази і продуктові склади. Як приклад, він навів удари по нафтобазах у Калинівці та продуктовим складам в Сєвєродонецьку.

Вони почали пробувати знищувати нафтобази і продуктові склади. За останні дні нафтобази в Калинівці, продуктові склади в Сєвєродонецьку,

– сказав Денисенко.

Він заявив, Україні потрібно розуміти стратегію ворога. Через це варто максимально розосереджувати продукти та паливо, використовуючи тактику мобільних складів та баз для нафтопродуктів.

"Нам потрібно розуміти їхню стратегію. Я думаю, що це буде наша ключова задача у найближчі не тижні, а дні – максимально розосереджувати продукти харчування зі складів і розосереджувати паливо, використовуючи тактику так званих мобільних складів та мобільних баз для нафтопродуктів", – сказав радник глави МВС.

Денисенко додав, що це "складно й потребує серйозних зусиль у кожному регіоні. Але в нас іншої можливості немає, тому що вони починають бити по продуктах харчування на нафтопродуктах".

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