В ближайшие дни украинским силам обороны придется принимать одно из двух непростых решений. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Угрозы для ВСУ

На днях аналитики из издания Forbes написали, что появилась реальная угроза окружения 72-й ОМБр ВСУ возле Угледара.

Напомним, что бойцы бригады защищают город около 20 месяцев и за это время смогли разгромить несколько бригад врага. В частности россиянам пришлось дважды менять состав 155-й бригады. Сейчас там работает 42-я бригада России, которая кое-где уже прорвались к окраинам города.

Ситуация очень сложная. Враг практически подошел к городу с востока, под огневым огнем держат несколько дорог с запада, с северо-востока части россиян также нависают над городом,

– отметил Свитан.

Он пояснил, что Угледарский гарнизон Вооруженных Сил Украины связан с Кураховским, и если ему придется отходить, в сложной ситуации оказаться и Кураховский.

"Ближайшие неделю – полторы будет решаться вопрос по этому направлению", – убежден аналитик.

Вариантов два:

чтобы не попасть в окружение, ВСУ придется принимать решение об отходе, если не удастся стабилизировать ситуацию;

для того, чтобы оставить контроль над этой местностью, там нужны дополнительные силы и средства. В частности не хватает кассетных боеприпасов, FPV-дронов, чтобы уничтожать российскую пехоту.

Заметим, что город Угледар практически уничтожен от интенсивной работы российской артиллерии и тактической авиации, которая сбрасывала огромное количество КАБов.

Обратите внимание! Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, что уход ВСУ из Угледара позволит врагу безопаснее организовать логистику из Донецкой в Запорожскую область.