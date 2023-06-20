Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что, очевидно, выступ от Орехова до Васильевки ВСУ срежут.
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"И дальше будет продвижение. Там же есть продвижение на Южном фланге. Здесь можно сказать, что враг использует вот эту тактику не просто окопов, а фактически "лисьих нор" или "кротячих", – отметил Мусиенко.
Оккупанты разработали целую сеть ходов, пока там окапывались. Поэтому украинская армия продвигается на Бахмутском направлении достаточно осторожно. ВСУ нужно все тщательно зачищать, чтобы не было засад и ловушек от врага.
Как ВСУ продвигаются в направлении Бахмута: смотрите видео
Мотивация у врага не очень
В общем, тенденции складываются неплохие, в нашу пользу. Есть информация, есть основания подозревать, что, несмотря на то, что они (россияне – 24 Канал) перекидывают дополнительные силы, они не очень мотивированы,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
К тому же командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский распространил видео с пленным россиянином, который это подтверждает. Также другие источники подтверждают, что, несмотря на подкрепление, оккупанты теряют позиции.
Ситуация на Бахмутском направлении
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении интенсивность боевых действий была несколько уменьшена. Однако в течение недели там было более 40 боеприкосновений. Украинская армия постепенно, но уверенно продвигалась на определенных участках, где имела соответствующие задачи.
- Темпы и интенсивность продвижения украинских защитников зависят от многих факторов. Старший солдат 80 ОДШБр Антон Петривский отметил, что не стоит рассчитывать на скорый прорыв, ведь это постепенная и продуманная работа.
- По данным российского издания "Медиазона", под Бахмутом погибло больше россиян, чем за первые недели после начала полномасштабной войны России в Украине.