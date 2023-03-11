Видео обнародовал активист Сергей Стерненко. На этих кадрах видно, что россияне уничтожают свою технику.

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Такой случай произошел перед бегством врага в марте 2022 года во время боев за Гостомель Киевской области.

"Красотища", – комментируют они взрыв на аэродроме, добавляя, что от аппарата "остался только один винт".

Оккупанты сжигают собственную технику: смотрите видео (Осторожно! Присутствует ненормативная лексика)

Что стоит знать о боях за Гостомель

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты пытались взять под контроль аэропорт "Антонов" возле Гостомеля. Враг высадил десант, чтобы первыми захватить аэропорт, но Вооруженные Силы Украины сумели отразить штурм.

Однако на следующий день российские силы провели вторую атаку. Во время боя Национальная гвардия Украины уничтожила нападавших и повредила взлетно-посадочную полосу, мешая российским самолетам Ил-76 переправить основные силы в Гостомельский аэропорт. Позже, хотя российские силы заняли территорию аэропорта, они не могли использовать ее для приема своих самолетов.

В этих боях почти полностью уничтожили крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который находился в ангаре. На днях СБУ начала расследование, чтобы установить обстоятельства уничтожения российскими оккупантами самолета Ан-225 "Мрия".