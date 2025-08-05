Удержит ли Украина стратегический плацдарм за Осколом

Кроме частей и подразделений ее 68-й мотострелковой дивизии, здесь также задействовано и большинство подразделений 27-й отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии противника, перегруппированных на это направление весной и в начале лета текущего года. Об этом пишет Константин Машовец, передает 24 Канал.

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Противник имеет достаточно очевидную цель – прорваться с севера и северо-востока к основной коммуникации, через которую осуществляется логистическое обеспечение украинских частей и подразделений, которые действуют, как в районе самого Купянска, так и к востоку от него (на плацдарме). Имеется в виду дорога Р-07, Харьков – Чугуев – Купянск.

Именно поэтому противник упорно атакует в направлении Радьковка – Ковалевка и Радьковка – Мирное (Московка), несмотря на любые собственные потери. И это вполне понятно. Ведь перед ним открываются очень привлекательные перспективы. Фактически в таком случае противник полностью заблокирует логистику значительной части нашей группировки, которая обороняет сам Купянск и удерживает значительный плацдарм к востоку от него за Осколом.

Сейчас, судя по всему, противнику таки удалось продвинуться от Радьковки за дорогу Р-79 (Купянск – Двуречная) и выйти к АЗС "УкрАвтоГаз" на северной окраине Купянска. В то же время россияне, обеспечивая эти действия с северного фланга, ведут упорные бои за удержание Кондрашовки, куда ранее прорвались несколько их штурмовых подразделений.

Как по мне, если в ближайшее время украинскому командованию не удастся "оттеснить" передовые подразделения противника с рубежа Кондрашовка – Радьковка обратно на северо-восток, то дальнейшие перспективы удержания Купянска и плацдарма к востоку от него станут не лучше (а то и хуже), чем перспективы удержания Покровска.