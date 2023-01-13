Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российские оккупанты стянули дополнительные силы на Луганское направление.
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При этом военное руководство оккупантов перебрасывает на этот участок фронта всех, кого может найти.
"На Луганском направлении сейчас у россиян собралась этакая "сборная солянка". Кого там только нет", – отметил Гайдай.
Какие силы Россия собрала в Луганской области
В частности, сейчас в Луганской области находятся:
- "остатки" воинских частей псевдореспублики в Луганской области, которые воюют еще с 2014 года;
- недавно мобилизованные на оккупированной территории Луганской области;
- недавно мобилизованные россияне;
- кадыровцы;
- российские полицейские подразделения СОБР и БАРС;
- вагнеровцы, среди которых как профессиональные наемники, так и заключенные, которых в российских тюрьмах завербовал владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
Также, по словам Гайдая, за последнее время в Луганскую область перебросили несколько батальонов российских десантников, ранее базировавшихся под Херсоном. Эти подразделения усилили тяжелой техникой, в том числе танками.
Сергей Гайдай рассказал, какие силы собрала Россия в Луганской области: смотрите видео
Россияне заминировали все, что только можно
Пытаясь остановить продвижение ВСУ в Луганской области, российские захватчики продолжают укреплять свои линии обороны.
Оборона оккупантов укреплена достаточно мощно. У них, к сожалению, было много времени. Пока прошла операция в Харьковской области, затем освобождение Лимана – и только после этого началась деоккупация Луганской области. За эти несколько недель россияне успели укрепить линии обороны,
– сказал глава Луганской ОВА.
По его словам, российские захватчики заминировали все, что только можно:
- все леса;
- дороги;
- взорванные мосты;
- трассы;
- админздания на линии фронта, куда могут заходить наши Силы обороны.
Россияне в Луганской области не считают свои потери
Как отметил Гайдай, оккупанты минировали все как вручную, так и с помощью ракет, разбрасывающих мины, а также с помощью специальной техники.
"Также есть очень много неразорванных боеприпасов. Это усложняет продвижение Вооруженных Сил Украины", – сказал глава Луганской ОВА.
Он добавил, что это создает дополнительную опасность для украинских защитников. А, в отличие от России, для Украины каждый военный – на вес золота.
Мы ценим каждого солдата. А о России можно судить по тому, что происходит на том же Соледарском направлении. Там просто заваливают наши позиции "мясом",
– отметил Гайдай.
Глава Луганской ОВА добавил, что российские захватчики вообще не считают свои потери.
Что происходит в Луганской области: коротко
- В Луганской области ситуация на фронте тяжелая, но полностью контролируемая ВСУ. Оккупанты пытаются захватить Белогоровку, а также удержать Кременную.
- Российские оккупанты вводят в заблуждение украинских защитников. На направлении Кременной штурмовые отряды российских войск начали использовать украинский пиксель. К тому же, захватчики могут планировать операции под чужим флагом для дискредитации Вооруженных Сил Украины.
- Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай надеется, что украинская армия освободит Луганск уже в этом году.