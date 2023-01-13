Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, российские оккупанты стянули дополнительные силы на Луганское направление.

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При этом военное руководство оккупантов перебрасывает на этот участок фронта всех, кого может найти.

"На Луганском направлении сейчас у россиян собралась этакая "сборная солянка". Кого там только нет", – отметил Гайдай.

Какие силы Россия собрала в Луганской области

В частности, сейчас в Луганской области находятся:

"остатки" воинских частей псевдореспублики в Луганской области, которые воюют еще с 2014 года;

недавно мобилизованные на оккупированной территории Луганской области;

недавно мобилизованные россияне;

кадыровцы;

российские полицейские подразделения СОБР и БАРС;

вагнеровцы, среди которых как профессиональные наемники, так и заключенные, которых в российских тюрьмах завербовал владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Также, по словам Гайдая, за последнее время в Луганскую область перебросили несколько батальонов российских десантников, ранее базировавшихся под Херсоном. Эти подразделения усилили тяжелой техникой, в том числе танками.

Сергей Гайдай рассказал, какие силы собрала Россия в Луганской области: смотрите видео

Россияне заминировали все, что только можно

Пытаясь остановить продвижение ВСУ в Луганской области, российские захватчики продолжают укреплять свои линии обороны.

Оборона оккупантов укреплена достаточно мощно. У них, к сожалению, было много времени. Пока прошла операция в Харьковской области, затем освобождение Лимана – и только после этого началась деоккупация Луганской области. За эти несколько недель россияне успели укрепить линии обороны,

– сказал глава Луганской ОВА.

По его словам, российские захватчики заминировали все, что только можно:

все леса;

дороги;

взорванные мосты;

трассы;

админздания на линии фронта, куда могут заходить наши Силы обороны.

Россияне в Луганской области не считают свои потери

Как отметил Гайдай, оккупанты минировали все как вручную, так и с помощью ракет, разбрасывающих мины, а также с помощью специальной техники.

"Также есть очень много неразорванных боеприпасов. Это усложняет продвижение Вооруженных Сил Украины", – сказал глава Луганской ОВА.

Он добавил, что это создает дополнительную опасность для украинских защитников. А, в отличие от России, для Украины каждый военный – на вес золота.

Мы ценим каждого солдата. А о России можно судить по тому, что происходит на том же Соледарском направлении. Там просто заваливают наши позиции "мясом",

– отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что российские захватчики вообще не считают свои потери.

Что происходит в Луганской области: коротко