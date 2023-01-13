Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Чиновник надеется, что украинская армия освободит Луганск уже в этом году.
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Чтобы не как россияне
“Я общаюсь с нашими солдатами, разведчиками, танкистами, представителями ВСУ, нацгвардейцами или пограничниками. Для нас главное, чтобы мы проводили деоккупацию не так, как это делают россияне, наступая на украинские города”, – поделился Гайдай.
Чиновник считает, что украинской армии не нужна тактика, как у россиян под Соледаром, где потери составляют десятки тысяч.
У нас не 140-миллионная страна, для нас каждый боец – это герой. Без преувеличений,
– заявил Гайдай.
Когда освободят Луганск: смотреть видео
Воюют в адских условиях
По словам руководителя ОВА, солдаты на передовой стоят и продвигаются в адских условиях. Еще несколько месяцев назад были в болоте, под дождем, при температуре 1 – 2 градуса тепла с обмороженными конечностями. Когда же Гайдай в последний раз посещал передовую, было -15 градусов мороза.
Пусть будет спланирована операция, и она будет длиться неделю, две или три, но в конце концов мы получим свой результат. Или мы возьмем целую бригаду, половину положим, но завтра мы обязательно деоккупируем какой-то населенный пункт,
– сравнил Сергей Гайдай.
Чиновник уверен, что Луганщина будет освобождена уже в этом году, но желает, чтобы это было своевременно.
Что происходит в Луганской области: важные новости
- В Луганской области ситуация на фронте тяжелая, оккупанты пытаются захватить Белогоровку и удержать Кременную. Почти все дома в окрестных населенных пунктах заняты русскими военными.
- Луганская область стала первой областью Украины, где полностью ликвидировали электротранспорт. Трамваи в Луганске оккупанты уничтожили еще в 2014 году. В 2023 году добили последний троллейбус, сохранившийся в области – в оккупированном Сорокином.
- Украинскую форму пиксель начали использовать штурмовые отряды русских войск в направлении Кременной. К тому же, захватчики могут планировать операции под чужим флагом для дискредитации ВСУ.