Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Чиновник сподівається, що українська армія звільнить Луганськ вже цього року.

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Щоб не як росіяни

“Я спілкуюсь з нашими солдатами, розвідниками, танкістами, представниками ЗСУ, нацгвардійцями чи прикордонниками. Для нас головне, щоб ми проводили деокупацію не таким чином, як це роблять росіяни, наступаючи на українські міста”, – поділився Гайдай.

Чиновник вважає, що українській армії не потрібна тактика, як у росіян під Соледаром, де втрати сягають десятків тисяч.

У нас не 140-мільйонна країна, для нас кожен боєць – це герой. Без перебільшень,

– заявив Гайдай.

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Воюють в пекельних умовах

За словами керівника ОВА, солдати на передовій стоять та просуваються в пекельних умовах. Ще кілька місяців тому були у болоті, під дощем, при температурі 1 – 2 градуси тепла, з обмороженими кінцівками. Коли ж Гайдай востаннє відвідував передову, було -15 градусів морозу.

Нехай буде спланована операція, і вона проходитиме тиждень, два чи три, але врешті-решт ми отримаємо свій результат. Чи ми візьмемо цілу бригаду, половину покладемо, але завтра ми обов’язково деокупуємо якийсь населений пункт,

– порівняв Сергій Гайдай.

Чиновник впевнений, що Луганщину буде звільнено вже цього року, але бажає, щоб це було своєчасно.

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