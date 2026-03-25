Бои на Днепре, пробитый дронами и минометами лед и эвакуация за минуты: интервью с "Нельсоном" – бойцом ССО

В прошлом он – успешный бизнесмен. Сегодня – командир взвода вывода и эвакуации в 144-м центре Сил специальных операций. За плечами – опыт эвакуации с островов на Днепре, когда для вывода наших бойцов пробивали лед дронами и минометами, а также операции в Покровске.

Сержант Андрей "Нельсон" – киевлянин, который за 6 лет до полномасштабного вторжения готовился к большой войне, был частью "Украинского легиона" и изучал военное дело, которому потом учил других. 24 февраля 2022 года Андрей уже четко знал свои действия.

Как "Нельсон" встретил полномасштабную войну, как происходили исключительные операции бойцов ССО в Херсонской и Донецкой областях и чем отличается работа ССО от задач других родов войск – читайте в интервью Андрея для 24 Канала.

Интересно Таинственный остров и уничтожение российского подполковника: резонансная операция ССО в Херсонской области

Освобождение Киевской области и обучение за рубежом: как для "Нельсона" началась большая война

После 6 лет в общественной организации "Украинский легион" вы пошли в армию, когда началась полномасштабная война. Но почему выбрали именно Силы специальных операций?

Мы имели предварительную договоренность с ССО, что в случае полномасштабного наступления подразделение "легиона" в полном составе заходит на службу. Первые задачи в феврале – марте выполняли в Киевской и Черниговской областях. Мы использовали личное оружие, машины, собирали информацию о расположении врага, общались с местным населением.

Также разбивались на группы и фиксировали передвижения войск. Мы уже тогда имели опыт управления БПЛА, что позволяло точно передавать координаты для артиллерии.

В армию вы попали гражданским человеком. Как это изменило вашу жизнь?

Я в своем уже не юном возрасте овладел многими навыками, познакомился с интересными людьми. Многие ребята, с которыми тогда пришел в армию, сейчас являются ротными, командирами отрядов, заместителями начальника штаба…

Большинство пошли вверх не из-за желания сделать карьеру в армии. У них и на гражданке все неплохо складывалось. Я, например, был владельцем фирмы по изготовлению и установке мебели. В первый год войны она еще как-то работала, а потом пришлось выбирать – бизнес или армия. На два направления физически не хватало.

Так же мои товарищи пошли воевать исключительно из-за любви к своей земле и желания восстановить справедливость.



"Нельсон" / Фото 144-го центра ССО

Вероятно, ваш позывной "Нельсон" – в честь британского флотоводца Горацио Нельсона?

А вот и не угадали! У меня был другой позывной, но в переписке в одном из мессенджеров случайно подписали "Нельсоном". Так и прицепилось.

После освобождения Киевской, Черниговской и Сумской областей в обществе царила эйфория. Чувствовали ли ее военные?

Была усталость и желание мести. После совершенных россиянами преступлений в Буче, Гостомеле, Бородянке мы поняли, что эта война надолго. Быстрых решений уже нет. Но освободить столичный регион было стратегически важно, и вклад ССО был значительным.

Далее мы прошли двухмесячное обучение "рейнджеров" за рубежом, с иностранными инструкторами. Провели слаживание подразделения, подтянули физическую подготовку и стрельбу, приобрели навыки CQB – боя в тесном пространстве, штурма помещений, работы в зданиях, коридорах, подвалах, на лестничных клетках. Такого опыта в то время у нас не было.

"Кто контролирует острова – за тем проход": о боях на Днепре в Херсонской области

После возвращения с этих учений куда вы отправились на боевые задания?

Почти год провели в Херсонской области. Сам Херсон был освобожден, но продолжалась борьба за острова. Мы не имели опыта работы на катерах, поэтому на острова группу доставляли смежные подразделения, а мы занимались своей работой – зачисткой, поиском целей и наведением артиллерии. Впоследствии получили собственные лодки и логистику, начали осуществлять самостоятельно.



"Нельсон" на службе в армии / Фото 144-го центра ССО

Бои на островах на Днепре – специфическая часть войны, о которой, к сожалению, мало говорят. В чем наибольшая сложность этих боев?

Психологический момент: в случае неудачных действий выйти с острова почти нереально. Вспоминаю нашу задачу на острове размером 6 на 1 километр – такая себе длинная кишка. Переправлялись ночью, закреплялись, накапливали боеприпасы. Потом по очереди туда заходят группы и начинают "чистить" остров.

За каждый участок велись жесткие бои, потому что, скажу так, кто будет контролировать острова – за тем будет проход по Днепру. Наша группа успешно с задачами справилась, я был в ней старшим лодочником. Отвечал за исправность и надежность лодок, разрабатывал планы перемещения и эвакуации. В начале острова контролировали русские, потом оттуда мы их выбили.

Немало моментов надо было учитывать. Перед одним из зимних выходов провели расчет температур. Местные жители предоставили информацию, когда замерзает вода в русле и в протоках. У нас на острове застряла группа, которую срочно должны были эвакуировать. Однако, из-за промоин от течения, толщины льда, чтобы пешком перейти, было недостаточно.

Мы запустили дрон и нашли путь с подмытым льдом, с помощью сбросов с БПЛА и минометов пробили места с толстым льдом. Такая идея родилась у командира части и мы, оценив обстановку, ее реализовали. Ведь надвигались морозы и вывести группу на лодке должны были в этот же день.

Особенно рискованная миссия: об эвакуации бойцов из промзоны Покровска

С чем еще работаете, кроме лодок? И проводите ли сухопутные операции?

Я командир взвода вывода и эвакуации в 144 центре ССО. Занимаемся доставкой личного состава к местам выполнения задач, логистикой продуктов, боеприпасов и всего остального, что нужно ребятам. Мы являемся частью боевого подразделения и выполняем боевые задачи.

Имеем бронированные HMMWV, обычные внедорожники, багги, квадроциклы. Уже по месту решаем, какой транспорт лучше использовать. Также работаем с наземными роботизированными комплексами, неоднократно на них эвакуировали раненых.

Было ли задание, которое запомнилось больше всего, или было особенно рискованным?

Обычно нашей целью является инфильтрация и эксфильтрация боевых групп. Иногда это происходит до линии соприкосновения, иногда на ней, а бывает и на вражеской территории. То есть ситуации очень разные.

В Покровске мы должны были вытащить ребят из промзоны, в которой более десятка зданий, и только в одном из них – наши. Все остальные – под контролем врага. Рискнули поехать на двух HMMWV с пулеметчиками. Задачей было ворваться на территорию, огнем прижать противника, не дав ему выдвинуться из зданий, и забрать ребят. Рассчитали операцию до мелочей. Каждый знал свою роль и даже в случаях, если что-то пойдет не по плану. В итоге, задачу выполнили без потерь, даже без раненых.

Другие истории? Возможно, это больше вопрос к ребятам из групп. А работа водителя скорее рутинная и четко продуманная. Стараешься работать так, чтобы интересных историй не возникало.

Бойцы должны быть на 100% уверены – логистика не подведет. За это у них вообще не должна болеть голова. За все время службы у нас не было ни одного случая, чтобы не прибыли вовремя, что-то не довезли. Или, не дай Бог, чтобы мы своих где-то бросили.

"В ССО нет случайных людей": об особенностях службы и рисках

Как командиры отметили вашу работу?

Самой большой наградой является вернуть ребят живыми. Все остальное – потом. Иногда надо идти на рискованные действия и спасать жизни. У нас смеялись, когда россияне на багги гоняют. Но есть ситуации, когда именно этот транспорт лучше всего подходит.

Например, на Сумском направлении в лесах кроме багги и квадроциклов ничего не проедет. Встает выбор: или группе идти 25 – 30 километров пешком, или везти их на багги. Россияне учатся у нас, мы – у них. Война меняется постоянно, если четыре года назад боец с дроном был мегакрутым, его все подразделения хотели к себе забрать, то сейчас дрон – основное средство ведения войны.



"Нельсон" / Фото 144-го центра ССО

Чем служба в ССО отличается от других подразделений ВСУ?

Буду говорить только о ССО, где продолжается пятый год моей службы. Здесь все очень четко спланировано. Например, на крайней боевой ротации мы четыре месяца выполняли боевые задачи. В общем, бывает дольше, а бывает и короче. Но потом возвращаемся в пункт постоянной дислокации и около двух месяцев отдыхаем, восстанавливаемся и проводим обучение. Если ты не тянешь – система тебя просто не примет.

Начальник штаба, командир отряда, сержантский состав... В ССО нет случайных людей. Боевая работа возложена на группы, каждый из членов которой имеет право на свое мнение при планировании операции. Это люди с хорошим образованием, опытом и мотивацией, которые имеют безумное желание уничтожать врага. У нас нет людей, которые, скажем так, пришли отсидеться, или получить какие-то блага. Все понимают – мы одна семья, недаром нас называют стаей. И если попадешь в беду, о тебе не забудут и сделают почти невозможное, чтобы спасти.

Часто ли на войне все решают минуты?

Вспоминаю Херсонскую область, где должны были экстренно провести спецоперацию. Из-за большого количества дронов перемещение лодок на острова проводилось исключительно ночью. Мы имели двух раненых бойцов, нужна была срочная эвакуация. У одного из них проникающее ранение в живот, счет шел на часы, если не на минуты. Я с побратимом был на одном из пунктов вблизи Днепра, спрашиваю его: "Едем спасать?" Конечно, услышал одобрительный ответ. 5 минут на сборы, еще столько же – добраться до берега, где была спрятана лодка. По рации передал командиру, чтобы через 15 минут ждали нас и были готовы к эвакуации.

Шли не тихо, как обычно, а быстро и нагло, и враг не ожидал такой дерзости. В конце все сделали, а врачи впоследствии сказали: еще 5 – 10 минут и спасти его было бы уже невозможно. Сейчас парень восстановился и продолжает службу в смежном отряде. Эта эвакуация запомнилась именно скоростью проведения.

"Не доверяют друг другу": о россиянах, которых взяли в плен под Покровском

В автопарке взвода есть "трофейный" транспорт или вооружение?

Обычно мы уничтожаем вражескую технику в бою. Но у нас есть некоторые образцы трофейной техники, в частности, МТЛБ. Но сейчас основной акцент враг делает на просачивание сквозь ЛБЗ малыми группами, поэтому технику затрофеить сложно.

Возле Покровска взяли пленных и с их слов до определенной позиции доходит 1 боец из 50. Так они проводят накопление и дальнейший захват наших территорий. Потери колоссальные, все посадки завалены трупами, а они все равно лезут.

Что еще интересного рассказывал вражеской "десант"?

Почти у всех были при себе деньги и банковские карточки. Сначала удивился, зачем они в бою нужны? Оказалось – не доверяют друг другу и боятся оставлять в тылу.

Как стать частью ССО?

Как происходит отбор личного состава в ваше подразделение, есть ли открытые вакансии?

Рекрутинг проводим постоянно, потому что задач много, и ротацию никто не отменял. Непосредственно состав моего взвода – это водители в возрасте от 21 до 52 лет. Если человек физически не может выполнять работу, для него должен подобрать другую. В состав боевых групп тебя не возьмут, но быть водителем или механиком можно и в 40, и в 45, и в 50 лет. Было бы желание!

Ценим умных и инициативных, таких, чтобы не растерялся, когда быстро надо принимать решения. Наши водители, например, сконструировали устройство, которое позволяет одному багги эвакуировать другой с двумя оторванными колесами на одной оси. Будто не ракету космическую изобрели, но он спас нам не одно транспортное средство.



"Нельсон" / Фото 144-го центра ССО

Иногда спрашивают, куда лучше идти служить? Говорю только из своего опыта: в армии главное – коллектив. Если рядом надежные люди, воевать гораздо легче. Советую не ждать принудительной мобилизации, а самому выбирать подразделение. Поговорить с людьми, узнать, где ты действительно можешь быть полезным. Непосредственно мне нужны водители, соседним подразделениям – операторы БПЛА, логисты, повара, программисты.

Хочешь служить в 144-м центре Сил специальных операций? Перечень вакансий и все об условиях службы – на ресурсах "ССО Рекрутинг".

– сайт;

– Facebook;

– Instagram;

– Telegram;

– телефон: 0800357174