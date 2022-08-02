Президент заявил, что украинские военные делают все, чтобы оккупанты получали каждый раз все большие потери. Однако пока не можем полностью забрать преимущество у российской армии.

К теме Освобождены населенные пункты Херсонщины, ракетные удары россиян: главное за 160 день войны

"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество оккупантов в артиллерии и живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами", – сказал президент.

Обратите внимание – полное обращение украинского президента 2 августа: смотрите видео