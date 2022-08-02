Рау прибыл в Украину 2 августа. О его визите известило польское председательство в ОБСЕ.

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Польша готова поддерживать деятельность ОБСЕ в Украине

Министр иностранных дел Збигнев Рау, действующий глава ОБСЕ начал визит в Украину. Несмотря на препятствия со стороны России, Польша настроена поддерживать деятельность ОБСЕ и ее помощь Украине,

– говорится в сообщении.

В ходе визита Збигнев Рау запланировал встречу в Киеве с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Збигнев Рау уже посетил Бучу

Киевская ОВА сообщает, что министр МИД Польши побывал в Буче. Он возложил цветы на месте массового захоронения украинцев.

Сегодня Киевщину посетил министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау. Вместе побывали в городе Буча – в храме Святого Апостола Андрея Первозванного и возложили цветы к памятному знаку на месте массового захоронения, которое расположено рядом,

– написала ОВА.

Кроме того, Рау побывал в модульном городке, который передало польское общество для украинцев, потерявших дом.

Министр МИД Польши и глава ОБСЕ посетил Бучу / Фото Алексея Кулебы

"Мы благодарны дружественной стране за постоянную поддержку. Тысячи жителей Киевщины нашли убежище в Польше. Эта помощь для нас бесценна", – написал Алексей Кулеба.

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