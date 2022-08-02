Рау прибув до України 2 серпня. Про його візит сповістило польське головування в ОБСЄ.

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Польща готова підтримувати діяльність ОБСЄ в Україні

Міністр закордонних справ Збіґнєв Рау, чинний глава ОБСЄ розпочав візит в Україну. Попри перешкоди з боку Росії, Польща налаштована підтримувати діяльність ОБСЄ і її допомогу Україні,

– мовиться у повідомленні.

Під час візиту Збіґнєв Рау запланував зустріч у Києві з Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем та українським колегою Дмитром Кулебою.

Збіґнєв Рау вже відвідав Бучу

Київська ОВА повідомляє, що міністр МЗС Польщі побував у Бучі. Він поклав квіти на місці масового поховання українців.

Сьогодні на Київщину завітав міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збіґнєв Рау. Разом побували в місті Буча – в храмі Святого Апостола Андрія Первозванного та поклали квіти до пам’ятного знаку на місці масового поховання, що розташоване поруч,

– написала ОВА.

Окрім того, Рау побував у модульному містечку, що передала польська громада для українців, які втратили дім.

Міністр МЗС Польщі та голова ОБСЄ відвідав Бучу / Фото Олексія Кулеби

"Ми вдячні дружній країні за постійну підтримку. Тисячі мешканців Київщини знайшли прихисток у Польщі. Ця допомога для нас безцінна", – написав Олексій Кулеба.

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