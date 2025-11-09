Враг уменьшил активность возле Покровска: в ISW объяснили, к чему готовятся россияне

Темпы российского наступления на Покровском направлении временно снизились. В то же время в ближайшие дни они, вероятно, снова возрастут после усиления логистики и переброски подкреплений в район.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Какие планы оккупантов в Донецкой области?

Геолокационные кадры, обнародованные 6 ноября, свидетельствуют, что российские силы недавно несколько продвинулись в северную часть Мирнограда (к востоку от Покровска), что является минимальным успехом по сравнению с последними днями.

Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев 8 ноября заявил, что российские войска не пытаются закрепиться непосредственно в самом Покровске, а продолжают попытки прорваться через город к его северным окраинам.

Для этого оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, что является нарушением международного права.

По словам Окишева, украинским силам удалось частично восстановить логистику к северу от Покровска и доставить боеприпасы в город.

Украинские военные источники в последние дни сообщают, что российские силы несколько замедлили наступательные действия на Покровском направлении, ожидая подкрепления, и одновременно пытаются укрепить оборону и расширить логистические возможности на юге города,

– говорится в отчете ISW.

По словам аналитиков, в ближайшие дни Россия, вероятно, снова усилит темп наступательных действий на Покровском направлении, продолжая наращивать оборону и логистическую инфраструктуру в районе города.

Что сейчас происходит на Покровском направлении?