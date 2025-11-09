Ворог зменшив активність біля Покровська: в ISW пояснили, до чого готуються росіяни

Темпи російського наступу на Покровському напрямку тимчасово знизилися. Водночас найближчими днями вони, ймовірно, знову зростуть після посилення логістики та перекидання підкріплень у район.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Які плани окупантів на Донеччині?

Геолокаційні кадри, оприлюднені 6 листопада, свідчать, що російські сили нещодавно дещо просунулися в північну частину Мирнограда (на схід від Покровська), що є мінімальним успіхом порівняно з останніми днями.

Речник 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев 8 листопада заявив, що російські війська не намагаються закріпитися безпосередньо в самому Покровську, а продовжують спроби прорватися через місто до його північних околиць.

Для цього окупанти переодягаються у цивільний одяг, що є порушенням міжнародного права.

За словами Окішева, українським силам вдалося частково відновити логістику на північ від Покровська та доправити боєприпаси до міста.

Українські військові джерела останніми днями повідомляють, що російські сили дещо сповільнили наступальні дії на Покровському напрямку, очікуючи на підкріплення, і водночас намагаються зміцнити оборону та розширити логістичні можливості на півдні міста,

– йдеться у звіті ISW.

За словами аналітиків, найближчими днями Росія, ймовірно, знову посилить темп наступальних дій на Покровському напрямку, продовжуючи нарощувати оборону та логістичну інфраструктуру в районі міста.

Що зараз відбувається на Покровському напрямку?