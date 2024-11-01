Одной из ключевых опасностей для жителей Покровска являются обстрелы. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что это будет оставаться проблемой еще определенный период времени.

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Какие главные угрозы для города

Российские оккупанты просто сейчас не начнут наступать на Покровск, потому что сначала им надо выйти на соответствующую линию. От нее они будут отталкиваться. После захвата Вишневого, продвижения в районе Селидово противник будет двигаться в северо-западном направлении.

Это обязательное направление движения вдоль реки Солона. Они будут идти вдоль устья. До какого именно уровня смогут дойти – пока трудно говорить. Скорее всего, им важно создать так называемый “буфер безопасности” от населенного пункта Желтое до Даченского.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

"Далее будет ряд сел: Лысовка, Гродовка, Новогродовка. Они станут опорной линией начала наступательных действий. Когда россияне выйдут на этот уровень - начнется основная фаза наступления на Покровск", – подчеркнул Александр Коваленко.

К этому времени, оккупанты закончат формировать южный фланг. Говорится о правом берегу по реке Волчья. Для этого им также надо пройти Курахово, за которое продолжаются бои. После этого начнется наступательная кампания на Покровск.

Заметим, что в Покровской военной администрации объяснили, что о полном блокировании города не говорится. Частично будут перекрыты микрорайоны и улицы. Фортификации строятся, а эшелонированная оборона возводится еще с 2022 года.