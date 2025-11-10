Далее могут открыться 2 направления: эксперт по безопасности ответил, могут ли ВСУ оставить Покровск
- Захват Покровска является важной геополитической и военной задачей для России, если она сможет взять город под свой контроль, на этом армия врага не остановится.
- Украинские силы обороны в частности пытаются удерживать северную часть Покровска, чтобы сохранить коридор к Мирнограду.
Захват Покровска имеет геополитический смысл для Путина. Главе кремля нужна эта точка на карте для игр с Трампом и Си Цзиньпином. Однако Покровск остается и важной военной целью России.
Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, добавив, что сейчас среди экспертов идет дискуссия на тему того, стоит ли ВСУ продолжать удерживать Покровск, или лучше отойти оттуда.
Смотрите также Путин загнан в угол: генерал армии раскрыл маневры России вокруг Покровска
На Покровске враг не остановится
Если представить, что россиянам удастся взять под полный контроль Покровск, то Лакийчук отметил, что останавливаться враг не этом не будет. Он назвал два направления фронта, которые могут открыться.
У нас есть Павлоградское направление, которое будет очень соблазнительным для Путина, россияне двинутся на Днепр, чтобы зайти Запорожью в тыл. Это слишком амбициозная цель. Есть и другая – Добропольский выступ. Я его считаю стратегической целью противника,
– озвучил Лакийчук.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики подчеркнул, что после возможного взятия Покровска и Мирнограда, российские войска начнут отрезать Константиновку и Дружковку, двигаясь на Краматорск. Он отметил на том, что решение относительно отхода украинских войск или продолжения держания обороны Покровска должно принимать высшее военное руководство, которое видит общую картинку фронта.
"Ситуация очень сложная. В Покровске продолжаются уличные бои, особенно в южной части города. Сейчас задача от нашего командования – удерживать северную часть, чтобы сохранить коридор до Мирнограда, который находится в условном "ковше". На него с севера давит часть сил 51 армии врага", – рассказал Лакийчук.
По его словам, если украинским Силам обороны удастся добить противника на Добропольском выступе, тогда ситуация может кардинально измениться. Он отметил, что южную часть Покровска пока считать "серой зоной" неуместно, потому что там продолжаются бои, на этом участке находятся и войска России, и украинские бойцы.
Это очень сложная форма ведения боевых действий как для противника, так и для наших защитников. С одной стороны видим сейчас пример Купянска, где в аналогичной ситуации СОУ успешно действуют, но там пропорции другие. Если этот пример удастся перенести и на Покровск, то удержать город можно будет,
– подытожил Лакийчук.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте
Какова ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации:
Главнокомандующий ВСУ доложил, что украинские защитники следят за тем, откуда враг пытается продвинуться в Покровск. Ему эффективно противодействуют в частности штурмовики 425-го полка "Скала". Сырский отметил, что российские войска преобладают только в определенной части города. Сейчас противник накапливает силы, потому что понес потери, поэтому интенсивность атак несколько снизилась.
- Сейчас наибольшее скопление российских бойцов на востоке Покровска. Россия направила на захват города 170 тысяч солдат. Об этом заявил президент Украины Зеленский. Он добавил, что за предыдущий месяц в районе Покровска враг потерял 25 тысяч бойцов (были ранены).
В отделе коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ заверили, что наши военные полностью контролируют Мирноград, а в Покровске проводят зачистку от оккупантов. Враг имеет цель закрепиться на севере города, чтобы перерезать логистические пути.