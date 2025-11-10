Далі можуть відкритись 2 напрямки: експерт із безпеки відповів, чи можуть ЗСУ залишити Покровськ

Захоплення Покровська має геополітичний сенс для Путіна. Очільнику кремля потрібна ця точка на мапі для ігор з Трампом і Сі Цзіньпіном. Однак Покровськ залишається і важливою військовою ціллю Росії.

Про це в етері 24 Каналу зазначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, додавши, що зараз серед експертів триває дискусія на тему того, чи варто ЗСУ продовжувати утримувати Покровськ, чи краще відійти звідти.

На Покровську ворог не зупиниться

Якщо уявити, що росіянам вдасться взяти під повний контроль Покровськ, то Лакійчук наголосив на тому, що зупинятися ворог не цьому не буде. Він назвав два напрямки фронту, які можуть відкритись.

У нас є Павлоградський напрямок, який буде дуже спокусливим для Путіна, росіяни рушать на Дніпро, аби зайти Запоріжжю у тил. Це занадто амбітна мета. Є й інша – Добропільський виступ. Я його вважаю стратегічною ціллю противника,

– озвучив Лакійчук.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики підкреслив, що після можливого взяття Покровська і Мирнограда, російські війська почнуть відрізати Костянтинівку і Дружківку, рухаючись на Краматорськ. Він зауважив на тому, що рішення стосовно відходу українських військ чи продовження тримання оборони Покровська має ухвалювати вище військове керівництво, яке бачить загальну картинку фронту.

"Ситуація дуже складна. У Покровську тривають вуличні бої, особливо у південній частині міста. Зараз завдання від нашого командування – утримувати північну частину, щоб зберегти коридор до Мирнограда, який перебуває в умовному "ковші". На нього з півночі тисне частина сил 51 армії ворога", – розповів Лакійчук.

З його слів, якщо українським Силам оборони вдасться добити противника на Добропільському виступі, тоді ситуація може кардинально змінитись. Він наголосив, що південну частину Покровська наразі вважати "сірою зоною" недоречно, бо там тривають бої, на цій ділянці перебувають і війська Росії, і українські бійці.

Це дуже складна форма ведення бойових дій як для противника, так і для наших оборонців. З одного боку бачимо зараз приклад Куп'янська, де в аналогічній ситуації СОУ успішно діють, але там пропорції інші. Якщо цей приклад вдасться перенести й на Покровськ, то утримати місто можна буде,

– підсумував Лакійчук.

