О ситуации на фронте рассказал майор, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также После громких ударов ВСУ: как движется фронт на Курском направлении

Россияне избегают городских боев

В течение предыдущих суток на Покровском направлении враг атаковал украинские укрепления 40 раз. Это район Миролюбовки, Лисовки, Песчаного, Шевченко, Зеленого – почти всех населенных пунктов на юг и меньше на восток от города Покровск.

Противник пытается охватить этот город, перерезав украинские логистические пути, а не непосредственно зайдя в него. Главная причина – Покровск хорошо укреплен, его защищают подготовленные украинские подразделения.

Противник уже вязнет в тех городских боях, в которых он уже есть на других направлениях, например, в Торецке, Часовом Яру, Курахово,

– говорит майор.

Он предполагает, что если россияне "полезут" в городской бой в относительно большом Покровске, их на это "может не хватить". Поэтому враг пытается маневрировать и просачиваться небольшими группами.

Украинские военные пытаются этому противостоять. Они применяют дроны, артиллерию и квалифицированные пехотные подразделения.

Мне кажется, что обойти его (Покровск – 24 Канал) полностью – для них слишком амбициозная цель. Хотя здесь трудно быть уверенным,

– добавляет Трегубов.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что россияне сосредоточили более 70 тысяч военных возле Покровского направления. По его словам, Покровск имеет не только военное, но и политическое значение для Путина.