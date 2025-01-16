Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какова ситуация возле Покровска

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что сейчас россияне подходят к Покровску с южного направления. Также оккупанты пытаются идти с западного направления. По словам Трегубова, противник активно наступает именно с юго-запада на Покровск.

Враг прилагает усилия на этом участке, ведь стремится взять под огневой контроль одну из трех трасс. Рядом с ней расположена лесополоса, в которой враг и пытается засесть.

Украинские войска пытаются не дать им это сделать (засесть в лесополосе – 24 Канал). Но следует понимать, что в далеких планах россиян – окружение Покровска. Это пока что в их мечтах. Но чтобы город окружить, надо подойти к нему с трех сторон,

– заявил Трегубов.

Сейчас же враг подошел к Покровску с одной стороны. По словам представителя ОСУВ "Хортица", для того, чтобы окружить город, к примеру, с западной стороны и тем более с севера, нужно приложить значительно большие усилия, чем на которые силы противника сейчас способны.

В то же время Трегубов отметил, что россияне не хотят "идти в лоб", как это делали с предыдущими городами, ведь Покровск – хорошо укрепленный и хорошо защищенный город. Представитель ОСГВ "Хортица" добавил, что для окружения города россиянам треб сделать немалый "крюк"

"Даже если взять и спрогнозировать, что тот боевой ресурс, который у них есть на сейчас, не будет исчерпываться, то это все равно будет очень долгий и болезненный процесс. Пока их цель – перерезать одну трассу из трех", – резюмировал Трегубов.