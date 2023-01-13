Россияне совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе ВСУ предупредили, что существует опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Кстати Здесь ряд причин, – в ВСУ объяснили, почему Россия уже не раз заявляла о "взятии" Соледара

Ситуация на Севере

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась. Наступательных группировок противника нет.

Однако россияне обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Огирево, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Дворичная и Григорьевка Харьковской области.

Обстрелы по другим направлениям

На Купянском направлении россияне обстреливали населенные пункты Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестово в Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

россияне обстреливали населенные пункты Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестово в Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.

огневого поражения потерпели Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области. На Бахмутском направлении под огонь попали Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледарь.

под огонь попали Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледарь, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Северное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледарь. На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

огневого воздействия подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении – Угледар, Времивку и Золотую Ниву Донецкой области.

– Угледар, Времивку и Золотую Ниву Донецкой области. На Запорожском направлении из танков и артиллерии гатили по районам населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области и Гуляйпольское, Шевченко, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка на Запорожье.

из танков и артиллерии гатили по районам населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области и Гуляйпольское, Шевченко, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленая Роща и Малиновка на Запорожье. На Херсонском направлении обстреляли пригород и сам Херсон.

Безумные потери захватчиков

Из-за колоссальных потерь оккупанты ищут пополнение медицинского персонала. В частности, в Новотроицкую центральную районную больницу на временно оккупированной территории Херсонской области прибыло пополнение из военных медиков российской армии. По состоянию на 12 января в больнице, обустроенной под военный госпиталь, находилось до 160 раненых оккупантов.

Украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по сосредоточению врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитный ракетный комплекс и 3 боеприпаса.