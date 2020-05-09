Боимся вмешательства во внутренние дела страны, – премьер Грузии о назначении Саакашвили

Грузия негативно отреагировала на назначение Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ в Украине. Сразу после этого Грузия отозвала своего посла в Украине, чтобы провести консультации.

Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Михеила Саакашвили. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает издание "Новости-Грузия".

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Гахария пояснил, что отозвали посла только для того, чтобы провести консультации на тему "как защитить наши отношения от авантюристов".

Мы отзываем посла, чтобы эти политические авантюристы не помешали нашему братскому и стратегическому партнерству и не поставили бы под угрозу эти отношения. Это для нас самое важное,

– подчеркнул премьер Грузии.

Он добавил, что опасается "вмешательства во внутренние дела Грузии" со стороны Саакашвили. Гахария хочет получить гарантии от украинской стороны, что этого не произойдет.

Назначение Саакашвили: главное

Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский 7 мая.

Основная задача ведомства – это подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторинг реализации реформ.

8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

В то же время министр отметил, что, несмотря на решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Президент Украины назвал отзыв грузинского посла из Украины ошибкой и заявил, что зеркальных действий не будет.



Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала